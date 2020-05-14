Народний депутат Михайло Бондар звернувся із депутатським запитом до НАБУ, САП та ДБР з вимогою розслідувати корупційні схеми олігарха Ігора Коломойського на державному підприємстві Центренерго. Про це він повідомим у себе на сторінці в Facebook.

«Сьогодні Центренерго має вже півмільярда боргів перед державними шахтами. Вони просто вирішили їм не платити. Однак, вони платять новій прокладці Коломойського «Юнайтед Енерджі». Тепер вже за газ. Тобто замість державного вугілля – газ Коломойського. Результат – більшість державних шахт зупинені. Шахтарі накопичують борги по зарплатам», - заявив Бондар.

Бондар також зазначив, що держава витратила сотні мільйонів гривень на переобладнання енергоблоків теплоелектростанцій «Центренерго» на використання саме вітчизняного вугілля.

«Центренерго» запустила в роботу газо-мазутні енергоблоки, які працюють на природному газі, хоча за бюджетні кошти було здійснено переведення енергоблоків теплових електростанцій з антрациту (видобування якого неможливе через окупацію ОРДЛО) на вугілля марки «Г», яке видобувається в Україні, та наразі існує значний профіцит запасів цього вугілля на складах», - сказав Бондар.

«Я вимагаю від НАБУ, ДБР та САП провести розслідування цієї та інших схем, які заганяють в катастрофічні борги державну енергетичну компанію», - додав депутат.

Він додав, що саме заради компанії «Юнайтед Енерджі» восени була внесена правка народного депутата Андрія Геруса для відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше повідомлялося, 12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега із фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля та в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

Наприкінці лютого ZN.UA писало, що "Центренерго" стало збитковим, його збитки за підсумками 2019 року можуть становити 2,5 млрд грн. Наглядачі бізнесмена Ігоря Коломойського, якого пов'язують із менеджментом компанії, нібито розробили кілька схем постачання вугілля й електроенергії.

У серпні минулого року портал enkorr повідомляв, що компанія "Центренерго" підписала договір на постачання вугілля з Росії на 400 млн грн із ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосередній стосунок до діяльності групи "Приват".