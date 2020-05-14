Через корупційні схеми бізнесмена Коломойського в держкомпанії «Центренерго» підприємство має багатомільярдні борги. Про це йдеться в сюжеті тк Прямий канал, пише Знай.юа.



За інформацією телеканалу, держкомпанія «Ценренерго» працювала прибутково до середини минулого року. Та з вересня 2019 у держкомпації почали формуватися величезні борги, які нині сягають 3-х мільярдів гривень. Після зміни керівництва влітку минулого року змінилася і політика компанії. Туди на керівні посади зайшли люди, пролобійовані олігархом Ігорем Коломойським.

Запроваджена ними схеми полягали в тому, що спочатку купували вугілля у пов’язаної із Коломойським компанії «Нафто-форс» по ціні, що була суттєво вище ринкової, а вироблений струм продавали феросплавним заводам Коломойського по ціні, що нижче собівартості. Таким чином, державі наносили збитки з двох сторін. За словами народного депутата Михайла Волинця, російське вугілля, в тому числі і з окупованих територій України, постачалось «Центренерго» компанією «Нафта Форс» за ціною 2500₴ за тонну.

Окрім того, телеканал повідомив, що нещодавно «Центренерго» включило в роботу газо-мазутні блоки, замість того щоб брати вугілля з державних українських шахт. Газ купують, знову, у підприємства Коломойського – компанії «Юнайтед Енерджі». Тієї самої, через яку йшла левова частка імпорту струму з Росії. Хоча держава витратила мільярди гривень, щоб переобладнати блоки «Центренерго» з антрациту, що залишився на окупованій території, на газове вугілля, якого у нас вдосталь на державних шахтах. Українське вугілля лежить на складах шахт, 95% шахт стоять.

На думку депутата Михайла Бондаря, такі дії, що наносять шкоду державі, не можна назвати інакше як злочинною схемою.

«Це фактично найостанніший варіант, який можна було зробити, вони маючи можливість спалювати вугілля, запускають газоблоки і купляють газ фірми Коломойського Держава буде платити двічі - тому що наша продукція лежить на складах і не реалізовується. Вона, по-перше, втрачає свою якість. Але держава буде всерівно зобов’язана виплачувати заробітну платню шахтарям вносячи до державного бюджету зміни в цей бюджет. Тобто нестачу покриття заборгованості перед шахтарями», - пояснив Бондар.

Нагадаємо, 12 травня під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг депутати Михайло Бондар та Михайло Волинець закликали прем’єра та керівника Мінекоенерго зупинити дію корупційних схем Коломойського на держпідприємстві «Центренерго».