Через корупційні схеми бізнесмена Коломойського в держкомпанії «Центренерго» підприємство має багатомільярдні борги. Про це йдеться в сюжеті тк Прямий канал, пише Знай.юа.
За інформацією телеканалу, держкомпанія «Ценренерго» працювала прибутково до середини минулого року. Та з вересня 2019 у держкомпації почали формуватися величезні борги, які нині сягають 3-х мільярдів гривень. Після зміни керівництва влітку минулого року змінилася і політика компанії. Туди на керівні посади зайшли люди, пролобійовані олігархом Ігорем Коломойським.
Запроваджена ними схеми полягали в тому, що спочатку купували вугілля у пов’язаної із Коломойським компанії «Нафто-форс» по ціні, що була суттєво вище ринкової, а вироблений струм продавали феросплавним заводам Коломойського по ціні, що нижче собівартості. Таким чином, державі наносили збитки з двох сторін. За словами народного депутата Михайла Волинця, російське вугілля, в тому числі і з окупованих територій України, постачалось «Центренерго» компанією «Нафта Форс» за ціною 2500₴ за тонну.
Окрім того, телеканал повідомив, що нещодавно «Центренерго» включило в роботу газо-мазутні блоки, замість того щоб брати вугілля з державних українських шахт. Газ купують, знову, у підприємства Коломойського – компанії «Юнайтед Енерджі». Тієї самої, через яку йшла левова частка імпорту струму з Росії. Хоча держава витратила мільярди гривень, щоб переобладнати блоки «Центренерго» з антрациту, що залишився на окупованій території, на газове вугілля, якого у нас вдосталь на державних шахтах. Українське вугілля лежить на складах шахт, 95% шахт стоять.
На думку депутата Михайла Бондаря, такі дії, що наносять шкоду державі, не можна назвати інакше як злочинною схемою.
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«Це фактично найостанніший варіант, який можна було зробити, вони маючи можливість спалювати вугілля, запускають газоблоки і купляють газ фірми Коломойського Держава буде платити двічі - тому що наша продукція лежить на складах і не реалізовується. Вона, по-перше, втрачає свою якість. Але держава буде всерівно зобов’язана виплачувати заробітну платню шахтарям вносячи до державного бюджету зміни в цей бюджет. Тобто нестачу покриття заборгованості перед шахтарями», - пояснив Бондар.
Нагадаємо, 12 травня під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг депутати Михайло Бондар та Михайло Волинець закликали прем’єра та керівника Мінекоенерго зупинити дію корупційних схем Коломойського на держпідприємстві «Центренерго».