Реформа «Укрзалізниці» давно назріла і ключове завдання при цьому – подолати корупцію в галузі. Про це заявив партнер-засновник і керуючий партнер адвокатської компанії Arzinger Тимур Бондарєв.

«Укрзалізниця» з новим менеджментом буде активно реформуватись і я переконаний, що це лише питання часу. А те, що це треба зробити – однозначно, оскільки всі ми знаємо, що величезна проблема нашої країни є корупція. І саме на цих величезних підприємствах, тим більше монополістах, саме питання корупції та прозорості було дуже великим питанням», - сказав Бондарєв.

За його словами, реформування галузі потребує значних інвестицій, зокрема для модернізації інфраструктури та вагонного парку, який зношений на 80-90%, тож необхідно буде залучати приватних інвесторів.

«Всі розуміють, що варто і треба залучати приватні інвестиції. Треба думати про акціонування «Укрзалізниці», залучення приватних інвесторів та компаній, які мають дійсно стратегічний досвід в управлінні подібними активами. Ну і плюс давайте будемо пам’ятати про те, що Україна повинна бути інтегрована в європейську спільноту. А ми пам’ятаємо, що у нас є там широка колія, вузька колія ще з часів Другої світової війни. І це також величезні інвестиції для того, щоб інтегрувати залізничні системи України та Європи», - пояснив Бондарєв.

Нагадаємо, за даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово господарську діяльність держпідприємства.



Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в «Укрзалізниці», депутати ініціюватимуть питання про його заміну.