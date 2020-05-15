ПАО "Центрэнерго" после включения в работу газомазутного блока на Трипольской ТЭС включило такой же блок на Углегорской ТЭС

Об этом пишет Знай.

"На сегодняшнем совещании в министерстве (энергетики и защиты окружающей среды – ИФ) представители Центрэнерго подтвердили, что включили еще один газомазутный блок – на Углегорской ТЭС. Считаю, что это неправильно, поскольку у них на складах очень много угля, который портится и подгорает", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" народный депута Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа"), присутствовавший на совещании.

По его словам, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец обратила внимание члена дирекции "Центрэнерго" Сергея Колесникова на такие действия компании, и отметила, что необходимо рассмотреть их с юридической точки зрения.

В то же время, как отметил также присутствовавший на совещании источник агентства, пожелавший остаться неназванным, Буславец заявила о намерении поднять этот вопрос перед премьером.

При этом источник утверждает, что закупки газа "Центрэнерго" для обеспечения работы на газу составляют 100 млн куб м в месяц.

По его словам, врио министра заявила о недопустимости перехода на работу на газомазутных блоках, учитывая профицит угля в 1,5 млн тонн и большие долги компании перед государственными шахтами, подчеркнув необходимость скорейших расчетов "Центрэнерго" по этим долгам.

Как утверждает источник, представители компании вновь аргументировали свои действия экономической эффективностью работы газомазутных блоков, но так и не предоставили и.о. министра расчеты, как было договорено еще на совещании 8 мая, когда обсуждался вопрос введения газомазутного блока на Трипольской ТЭС.

Кроме того, врио министра также обратила внимание представителей "Центрэнерго" на то, что включение газомазутных блоков в работу предусматривается исключительно в условиях дефицита электроэнергии, а сегодня на рынке как раз другая ситуация, – отметил он.

Как сообщалось, 12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Кроме того, Бондарь обратился с депутатским запросом к НАБУ, САП и ГБР с требованием расследовать коррупционные схемы олигарха Игоря Коломойского на государственном предприятии «Центрэнерго».

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. Надзиратели бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем поставки угля и электроэнергии.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".