Энергостратегию-2035 необходимо пересмотреть с учетом изменения структуры выработки электроэнергии на энергорынке Украины, а также резкого падения потребления электроэнергии вследствие коронавируса.

Об этом заявил эксперт в сфере электроэнергетики, соавтор Энергостратегии Андрей Перевертаев.



«Во-первых, критичная ситуация, которая сложилась в результате ряда явлений таких как возникновения пандемии, которая привела к существенному падению спроса, существенному изменению энергетического микса, связанного со снижением выработки атомных электростанций. Потом уже сейчас необходимо пересмотреть объемы зеленой энергии и четко определить, какие объемы энергосистема может выдержать», - сказал Перевертаев.



По мнению эксперта, ключевой проблемой в энергосфере на сегодня является снижение потребления электроэнергии, что требует пересмотра энергостратегии.



«Основной проблемой является падение спроса на электроэнергию. Это гораздо существенно влияет на работу всех механизмом, в том числе финансовых, субсидии и всего, что связано с обеспечением финансовой устойчивости энергетического сектора», - подчеркнул Перевертаев.



Кроме того, по его словам, Украине нужно четко определиться с принципами и этапностью интеграции энергорынка с Евросоюзом, что тоже должно найти отражение в Энергостратегии.



Он также считает, что сейчас необходимо определить политику относительно атомных электростанций, поскольку уже через 10-15 лет ситуация с ними будет критичной.



«С точки зрения стратегии есть еще один вопрос – что делать с атомными станциями? Вообще это принципиальнейшее решение, которое должно определить политику, которую мы будем реализовывать. Эта проблема будет критичной через условно 10-15 лет. И в этом смысле как раз точка принятия решения, она именно сейчас. Т.е. если мы будем идти и уже точно понимать, что атомные станции закрыты – это будет одна картинка. Мы должны будем их чем-то заменить. Например, по нашим расчетам это будет ветер и газ. Или ветер, газ, водород, если мы хотим что-то экзотичное», - объяснил Перевертаев.



При этом эксперт добавил, что Организация экономического сотрудничества и развития уже разработала ряд рекомендаций для Украины, чтобы государство могло внести эффективные изменения в Энергостратегию.



Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%.



По информации «Укрэнерго», в апреле потребление электроэнергии в Украине снизилось по сравнению с мартом на 11%, а по сравнению с аналогичны периодом прошлого года уменьшилось почти на 8%.



По сравнению с апрелем 2019-го наибольший спад демонстрирует машиностроительная отрасль (21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).



Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Минэкоэнерго следует скорректировать Энергостратегию-2035 с учетом изменений в экономике и снижения спроса на электроэнергию.