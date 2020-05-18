Президент має припинити корупцію на держпідприємстві «Центренерго», яке нині працює в інтересах олігарха Коломойського. Про це в ефірі «Україна 24» заявив економічний експерт Борис Кушнірук.



За словами експерта, бізнесмен Ігор Коломойський через «Центренерго» заробляє на українській державі, і це може відбуватись лише з мовчазної згоди керівництва держави.



«В 2018 році «Центренерго» генерувала мільярдний прибуток, тобто, мільярд гривень прибутку. Вже в 2019 році, ближче до кінця року, в нього були мільярдні збитки. І ці збитки нарощуються. Чому? Тому що закуповується вугілля, а тепер і газ за ціною завищеною, а продається електроенергія з «Центренерго», продається електроенергія на підприємства пана Коломойського дешевше ринку. Таким чином генеруються збитки, які стають збитками держави, і фактично це кошти, які забираються в кожного з нас з кишені», - сказав Кушнірук.



На його думку, такий стан справ на держпідприємстві не лише завдає збитків державі, але й загрожує стабільності роботи енергосектора.



«Ідеться про банальне розкрадання державного майна в інтересах пана Коломойського. Причому, наголошую, це можливо лише за згоди, прямої згоди влади. Це ж не можна зробити без згоди, щоби державне підприємство працювати фактично в інтересах одного олігарха… Іде подальше пограбування держави Коломойським за допомогою президента Зеленського. На жаль, це мовчазна допомога», - сказав Кушнірук.



Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому «Центренерго» закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою «Роттердам+», яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.