Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия государственной компании «Ценрэнерго», которая начала использовать на теплоэлектростанциях газ вместо угля украинских шахт

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Нам сейчас необходимо обеспечить гарантированный сбыт добываемой на государственных шахтах продукции, а "Центрэнерго" решило по каким-то причинам перейти на газо-мазутные блоки. Мне непонятна эта стратегия компании, в которой мажоритарный пакет акций принадлежит государству, и в которую вкладывались деньги для переоснащения блоков на сжигание угля марки "Г", добываемого на госшахтах", – сказала она.

Буславец напомнила, что министерство, как орган управления, не имеет возможности влиять на действия генерирующие компании.

"Вы знаете, что ее акции (Центрэнерго – ред.) у Фонда госимущества и, честно говоря, это никогда не способствовало эффективному управлению. Либо компания находится в отраслевом управлении, либо происходит то, что мы наблюдаем на протяжении последних лет", – отметила Буславец.

Она выступает за скорейшую приватизацию ПАО "Центрэнерго" для обеспечения эффективного управления.

"Я считаю, что нужно приватизировать "Центрэнерго" на прозрачных торгах с привлекательным кейсом. Нужно, чтобы руководство (ФГИ – ИФ) очистило компанию от долгов, приняло все необходимые меры для минимизации какого-либо негативного влияния на оценку предприятия к приватизации. Практика показывает, что государство у нас часто неэффективный управленец", – сказала она.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.

В августе 2019 года «Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве.

По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше за рыночную на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго ио министра Ольга Буславец раскритиковала «Центрэнерго» за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании «Юнайтед Энерджи», близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортёром электроэнергии из России после т.н. «Правки Геруса» по открытию прямых поставок из РФ.

По наличию ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.