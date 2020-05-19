Энергостратегию-2035 можно обновить уже в конце текущего года по результатам реализации ее первого этапа.

Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», один из соавторов стратегии Геннадий Рябцев.



«Когда стратегия принималась, то было предусмотрено ее периодическое обновление по завершению каждого этапа этой стратегии. Поскольку первый этап заканчивается в 2020 году, логичным выглядит необходимость определения результатов реализации первого этапа и корректировки задач энергетической стратегии в свете тех изменений, которые произошли за последнее время», - сказал Рябцев.



При этом он подчеркнул необходимость обновления документа, а не написания нового, поскольку поставленные в нем цели остаются актуальными. По его словам, ряд сегодняшних проблем в энергетике обострились из-за игнорирования органами исполнительной власти тех задач, которые были предусмотрены Энергостратегией-2035 для реализации на первом этапе.



«Там четко было установлено, что за это время необходимо решить проблемы с перекрестным субсидированием, с долгами, с формированием необходимого правового поля для реализации новых рыночных принципов на всех рынках – начиная от рынка электрической энергии и заканчивая рынком жилищно-коммунальных услуг», - объяснил Рябцев.



Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Минэкоэнерго следует скорректировать Энергостратегию-2035 с учетом изменений в экономике и снижения спроса на электроэнергию.