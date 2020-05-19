Німеччина допоможе Україні з реалізацією пілотного проекту щодо трансформації вугільних регіонів. Про це домовилась в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Посолом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, повідомляється на сторінці Мінекоенерго в Facebook.



Під час зустрічі Ольга Буславець запросила представників Німеччини долучитися до роботи Координаційного центру з трансформації вугільних регіонів, створеного Урядом 13 травня.

В свою чергу посол Німеччини висловила зацікавленість у роботі над цим проектом.

«Анка Фельдгузен зазначила, що Німеччина зацікавлена в реалізації в Україні пілотного проекту, спрямованого на подальшу трансформацію вугільних регіонів», - зазначається в повідомленні Мінекоенерго.

Нагадаємо, експерт з атомної енергетики, співавтор Енергетичної Стратегії України до 2035 року Андрій Перевертаєв зазначав, що держава має переглянути Енергостратегію-2035 у звязку зі скороченням споживання електроенергії, а також має почати підготовку до виведення з експлуатації зайвих та старих енергетичних підприємств, зокрема теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі українських шахт.