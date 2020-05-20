За 2 месяца карантина операторы системы распределения (ОСР), входящие в операционных холдинг ДТЭК Сети, ликвидировали 21 тыс. аварий и вернули свет в дома 1,6 млн клиентов компании, сообщает пресс-служба компании.

«Пока вся страна борется с распространения коронавируса, а граждане вынуждено остаются дома, наши энергетики и сотрудники контакт-центров продолжают выполнять свои обязанности в режиме 24/7 для того, чтобы пребывание клиентов на карантине было комфортным. ДТЭК действует в интересах Украины и заботится о своих клиентах в это непростое время», - отмечает Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В сообщении отмечается, что административный персонал преимущественно продолжает находиться на дистанционном режиме работы. Производственный персонал, работа которого требует постоянного пребывания на рабочем месте для обеспечения непрерывного электроснабжения, имеет все необходимые средства защиты: антисептики, маски, дезинфекторы.

Также сообщается, что для сотрудников организованы отдельные перевозки на рабочие места без использования общественного транспорта. Все эти меры позволили без сбоев в работе отработать первые сложные карантинные месяца.

Как сообщалось, с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, который предусматривает ослабление ряда ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.