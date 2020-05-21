Государственная Укрпочта с ноября 2019 года по апрель 2020 года сэкономила на закупке электроэнергии более 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, если в июле-сентябре 2019 года стоимость 1 кВт * ч для Укрпочты достигала более 2,20 грн (с НДС и тарифом на передачу), то последние полгода компания покупает электроэнергию по 1,65-1,93 грн. и эта цена меняется только в зависимости от баланса спроса и предложения на рынке.

«А это минус 15-25% затрат, в расчете на год, по сравнению с ситуацией годичной давности, составит более 20 млн грн экономии. Существенная сумма для компании», - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что электроэнергия для Укрпочты третья по велечине статья расходов и в зависимости от сезона компания потребляет от 3 до 5 млн кВт часов электроэнергии.

«Мы как никто, пожалуй, ощутили результаты улучшения конкуренции на рынке электрической энергии в последнем квартале прошлого года и отмечаем важность сохранения конкуренции на рынке и на будущее. Свободный конкурентный рынок с равным доступом и минимальным вмешательством делает свое дело», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по закупкам Укрпочты Александр Наход.

Напомним, в начале ма компания Интерпайп, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, пожаловалась на то, что цена на электроэнергию для предприятий в Украине якобы дороже чем, в европейских странах и попросила помощи у президента Владимира Зеленского.

В тоже время, по словам нардепа Алексея Кучеренко со ссылкой на аудированный отчетность, Интерпайп сэкономил 70 млн долларов США на электроэнергии в 2019 г., снизив эту статью затрат на 9%.