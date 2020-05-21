План приватизацію державних обленерго не буде виконаний без ефективного переходу на стимулююче тарифне регулювання (RAB-тариф), тому необхідно врахувати позицію учасників ринку, міжнародних стейкхолдерів та Фонду Держмайна

Про це заявила нардеп Людмила Буймістер в ефірі телеканалу Україна 24, передає "Главком".



«У Фонду Держмайна щороку є план приватизації цих 4 обленерго і саме через те, що в нас немає нормальної системи RAB-регулювання, вони щороку не можуть цей план виконати. Тому їх оцінка цієї методології теж буде ключовою, і я сьогодні направила на них відповідне звернення, щоб вони надали свою позицію», - зазначила Людмила Буймістер.



За її словами, запропонована методика RAB-тарифу повинна бути переглянута, оскільки не відповідає міжнародному досвіду та знецінить активи обленерго.

«Регулятор запропонував таку методологію, якої в принципі в інших країнах в світі, де запровадили успішно RAB-регулювання, не було. Регулятор ділить існуючі активи обленерго і оцінює їх прибутковість в 1%. Фактично це означає, що ці активи стають безкоштовними», - підкреслила Буймістер.



Нардеп заявила, що також надіслала свої пропозиції щодо RAB-тарифу до НКРЕКП, ґрунтуються на тому досвіді роботи над цією темою в Польщі та Румунії.



Нагадаємо, раніше депутатка заявляла, що НКРЕКП прийняли методологію без урахування позиції ринку.