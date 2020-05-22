Введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.



«Это отразится на аграриях, потому как Украина потребляет около 7 миллионов тонн дизельного топлива в год. И, конечно же, значительную часть потребляют трактора и комбайны, которые обслуживают сельхозпредприятия. Поэтому мы категорически не поддерживаем такое начинание», - сказал Горбачев.



По его мнению, единственным бенефициаром введения пошлины будет группа Приват, а все остальные потребители получат существенную нагрузку от увеличения цены дизтоплива в районе 3-4 гривен на тонне. Он также подчеркнул, рост цены на импортное дизтопливо приведет также к повышению цен и на отечественное.



«По нашему мнению, это чисто лоббистское решение, которое призвано решить проблемы одной группы», - считает Горбачев.



Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.



В свою очередь директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин подчеркнул, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.