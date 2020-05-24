Украинские чиновники решили повысить размер выплат, которые получают граждане за травму, полученную на производстве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Фонд социального страхования Украины.

Так, на протяжении первых четырех месяцев этого года на повышение выплат уже было выделено почти три миллиарда гривен. А средний размер выплат пострадавшим или семьям, чьи родственники погибли на производстве, вырос на 11,7% и достиг отметки 3 657,75 гривен.

Вместе с тем чиновники утверждают, что средний размер ежемесячной выплаты составляет 5 003,34 гривны.

Уточняется, что фонд осуществляет страхование более 12 млн работающих граждан на случай травм или заболеваний, которые могут возникнуть в результате исполнения профессиональных обязанностей.

На данный момент в Украине 205,5 тысяч лиц и семей, которые получают подобные выплаты. Из них 89,3 тысячи – пострадавшие, которые работают в угольной отрасли, а также их семьи.

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Так, проект закона находится этапе общественного обсуждения и пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает создание трех профессиональных пенсионных программ: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.

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