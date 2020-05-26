Вследствие карантина Международный аэропорт «Киев» потерял 92% доходов и оказался на грани банкротства

Обращения к руководству страны за помощью результатов не принесли. Об этом в интервью LB.ua сообщил Олег Левченко, генеральный директор компании-инвестора ООО «МАСТЕР-АВИА», которая управляет аэропортом.

По его словам, аэропорт потерял 100 тысяч пассажиров в месяц и 50 ежедневных рейсов. Сейчас ежемесячно осуществляется несколько почтовых и внутренних бизнес-рейсов. Чтобы выжить, аэропорт договорился с банком об отсрочке выплат и снижении кредитной ставки, отправил почти 2000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск и сократил до 60% расходов.

«На работу выходят только те, кто отвечает за поддержание работоспособности инфраструктуры. Поскольку аэропорт сам по себе не закрыт — закрыт только пункт пограничного пропуска — мы должны его обслуживать. Это до сотни человек. Мы остановили все, что можно было остановить, но законсервировать полностью невозможно», — сообщил Олег Левченко.

По его словам, ситуация усложняется неравными условиями: все грузовые, гуманитарные, бизнес-рейсы киевского авиаузла осуществляет Борисполь, в то время как аэропорт «Киев» простаивает. «Это абсолютно нормальная практика, если государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров, рейсов. Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий», — считает гендиректор «МАСТЕР-АВИА».

Кроме того, предприятие просило Министерство инфраструктуры установить для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание (пассажирский сбор, сбор за взлёт-посадку, сбор за безопасность), а также оказать прямую финансовую помощь на время карантина: 22 млн грн на выплату зарплат и содержание инфраструктуры, $15 субсидии на пассажира, помощь в рефинансировании кредита на $28 млн. Офис президента и СНБО ответили, что обращения перенаправлены на рассмотрение Кабмина. «Если государство не поможет нам финансово и регуляторно, мы не сможем выжить. Такая же ситуация в региональных аэропортах. Отличие только в том, что у них нет конкурентов. В Одессе, Харькове, Херсоне – по одному аэропорту. В Киеве — два. Мы вынуждены конкурировать, находясь при этом в неравных условиях. «МАСТЕР-АВИА» в свое время спасла аэропорт. Когда государству потребовалась помощь в подготовке к «Евро-2012», пришел инвестор. Теперь помощь нужна нам», — заявил Олег Левченко.

Справка. В рамках подготовки к Евро-2012 КГГА передала часть имущества коммунального предприятия МА Аэропорт «Киев» ООО «МАСТЕР-АВИА» в аренду на 49 лет. В реконструкцию аэропорта было инвестировано 2,1 млрд грн. Новая инфраструктура, расширение географии и пула авиакомпаний увеличили годовой пассажиропоток с 18 тысяч в 2010 году до 3 млн в 2019 году.