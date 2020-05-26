“Невстановлені особи використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання ТОВ «Українська металургійна компанія» та ТОВ «ЖК» Воздвиженка» спільно із посадовими особами АРМА вчиняють дії пов’язані із незаконним заволодінням майном (нерухомим та рухомим, яке знаходиться в нерухомому) інших суб’єктів по всій території України” – саме таким формулюванням в повній мірі можна охарактеризувати дії АРМА та приватних суб’єктів господарювання щодо незаконної передачі в управління майна юридичних осіб.

Згідно з Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 07 квітня 2020 року накладено арешт на майно юридичних осіб. Метою накладення арешту в ухвалі зазначено “збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову ТОВ «Українська металургійна компанія», пишуть "Спеціальні кореспонденти".

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову – лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами. А з Ухвали від 07 квітня 2020 року вбачається, що на перелік майна, зазначений в ній, накладається арешт з метою забезпечення цивільного позову приватного суб’єкта.

В такому випадку АРМА не має повноважень згідно з законодавством управляти майном арештованим з метою забезпечення цивільного позову приватного суб’єкта і дана обставина формує додатковий склад злочину для посадових осіб АРМА.

15 травня 2020 року АРМА оголосило конкурс щодо відбору управителя 126 об’єктами нерухомого майна, які належать різним суб’єктам господарювання, тим самим продовжуючи реалізацію злочинного плану, про який йдеться вище.

За інформацією від наближених до керівництва правоохоронних органів джерел конкурс оголошено під конкретного переможця – ТОВ «ЖК» Воздвиженка», яке вже має негативний досвід управління аналогічними об’єктами.

Про пов’язаність юридичних осіб ТОВ “ЖК “Воздвиженка” та ТОВ «Українська металургійна компанія» свідчить наступне:

ТОВ “ЖК “Воздвиженка” входить, як зазначено на їх офіційному сайті, в групу компаній DСH, кінцевим бенефіціаром якої є така особа, як Олександр Ярославський.

Олександр Ярославський дуже тісно пов’язаний і з компанією ТОВ «Українська металургійна компанія», про що свідчить інформація з відкритого реєстру бази даних youcontrol.

На сайті

Ярославський є колишнім співвласником одного з найбільших банків України – УкрСиббанку. Саме в рамках кримінального провадження, яке стосується УкрСиббанку, і винесена вищевказана незаконна ухвала щодо арешту майна.

На сайті DCH в розділі “Інвестиційна історія” вказана інформація про інвестування в галузь промисловості та придбання УкрСиббанку інвестиційним фондом.

Тобто, єдиний висновок, який можна зробити за результатами співставлення вищенаведеної інформації є те, що третіми особами пролобійовано неправосудну ухвалу, яка в правовій природі апріорі не може існувати, з метою рейдерського захоплення Товариством з обмеженою відповідальністю “ЖК “Воздвиженка” об’єктів нерухомості, вказаних в ухвалі.

Треті особи, які мають управлінський вплив на ці компанії фактично самі створили обставини для арешту майна і для передачі його ж собі в управління.