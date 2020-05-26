Фонд социального страхования Украины объяснил, что нужно иметь при себе для получения пособий по больничным листам, которые выдали в связи с изоляцией от китайского вируса
Так, работодатели должны оформить отдельные заявления-расчеты, в которых нет больничных по другим причинам нетрудоспособности. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Фонда в Фейсбук.
Если сотрудник предоставит больничный лист с указанием причины нетрудоспособности, в которой говорится об изоляции от вируса, то на его основании создается отдельное заявление-расчет. В последний включаются лишь указанные листки нетрудоспособности.
Во время формирования заявления-расчета, работодатель в Приложении 1.1 в колонке 10 указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от вируса. (Порядок финансирования страхователей, а также бланк заявления-расчета и приложения к нему можно посмотреть на сайте Фонда соцстрахования).
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По больничным же листам, выданным по другим причинам, формируется заявление-расчет на общих основаниях.
Как утверждается, средства получат те, кто застрахован, именно они имеют право на компенсацию от Фонда утраченного заработка за время изоляции.
Размер выплат составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, а у медработников - компенсация в размере 100% среднего дохода.
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