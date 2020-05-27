Группа «Приват» лоббирует принятие правительством решения о повышении акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо из России

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, пишет Знай.



«Известно, кто лоббирует принятие решения о пошлинах, это группа «Приват». Пока ничего сделать не удалось. Посмотрим, чем эта вся история закончится. В принципе, она выглядит так же примерно, как и в прошлом году. То есть, есть один субъект, который заинтересован в ограничении импорта десяти продуктов, тем более, из какого-то избранного государства», - сказал Марунич.



По его мнению, повышение акцизов и введение пошлины серьезно повлияет на рынок, поэтому в правительстве пока раздумывают над необходимостью принятия такого решения.



«На рынок это будет влиять, скорее всего, достаточно серьезно, поэтому государственные органы, государство в лице комиссии и правительства, я так понял, пока не готовы к такого рода ограничениям. Поэтому решение и не принято», - сказал Марунич.



Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо противоречит стратегии правительства, направленной на снижение тарифов и повышение поддержки национального производителя.



Ранее СМИ сообщили, что Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отметили, что решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.