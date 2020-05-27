«Укрзалізниця» переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему, одним з організаторів якої називають Андрія Геруса.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.



Депутат зазначив, що йому стало відомо про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. За його словами, серед організаторів схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика.



«Схема заробітку через прокладки між комунальним підприємством «Київтеплоенерго» та державною «Укрзалізницею». Якщо вірити моїм співбесідникам, вона полягає в тому, що КП «Київтеплоенерго» продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній (в ланцюжку посередників ТОВ «НЕК» Олександра Притики), постачають струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год», - написав Гончаренко.



Він зазначив, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час ділки змогли збагатитися на 321 млн. грн., держава ж фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.



Депутат також закликав Андрія Геруса разом розслідувати надану йому інформацію щодо корупції в УЗ.



Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в «Укрзалізниці», депутати ініціюватимуть питання про його заміну.



За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.