Запровадження мита на російське дизпаливо та скраплений газ призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента

Про це написав політолог Петро Олещук в своїй колонці на Site.



Експерт нагадав, що ще з минулого року підконтрольні олігарху Ігорю Коломойському «Укртатнафта» і «Укрнафта» (а також «Укргазвидобування») вимагають від Мінекономіки ввести мито на імпортні дизельне паливо і скраплений газ.



«Компанії Коломойського хочуть, щоб ввели імпортні мита в розмірі 8,46% вже цього році, з подальшим збільшенням щороку - до 25,4% з 2024 року. Очевидно, хтось хоче зберігати серйозні доходи навіть за умов падіння світових цін. Звісно, коштом українських громадян. Скрізь вуглеводні дешевшають, а у нас мають дорожчати. На умовах, які можна назвати якими завгодно, але не конкурентними», - написав Олещук



За його словами, прямим результатом запровадження мит на російські дизельне пальне і скраплений газ стане підвищення цін на паливо на внутрішньому ринку і збільшення витрат споживачів. Що, на його думку, призведе до додаткового сплеску інфляції.



«Найбільш сильний удар припаде на незахищені верстви населення, які і користуються автомобілями на дизельному паливі та скрапленому газі. А також на малий та середній бізнес, який і без того перебуває у критичному становищі через карантинних обмежень. Крім того, може істотно зрости вартість проїзду в громадському транспорті. Фактично, буде запущено зростання цін на все», - написав Олещук.



Політолог вважає, що тотальне зростання цін завдасть удару по рейтингу діючого президента Володимира Зеленського. Також він не виключає, що таким чином Ігор Коломойський відповідає на ухвалений парламентом і підписаний президентом закон, що унеможливлює повернення «Приватбанку».



«Очевидно, що зростання цін може бути найбільшим, найсерйознішим ударом по іміджу Зеленського», - написав Олещук.



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки відклала ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо.



Президент Нафтогазової асоціації України Неля Прівалова раніше заявила, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача.



Водночас голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич повідомив, що громадські активісти готові вийти на акцію протесту під кабмін, щоб не допустити підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо.