Курс валют в Украине в ближайшее время будет стабильным, но падения гривны избежать все же не удастся

Такой прогноз сделал инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, передает «Апостроф».

При этом он отметил, что пока курс будет относительно стабильным.

"В ближайшее время особых движений не будет, потому что пока все стабильно, у нас благоприятная ситуация в торговом балансе, также будут заходить деньги извне – не только МВФ, но и Всемирный банк и ЕС. Поэтому гривна в хорошей форме", - сказал эксперт.

По его прогнозу, ожидать снижения курса гривны стоит ждать ближе к концу лета.

"Если не будет каких-то глупостей, в том числе, если не будет сорвана программа с МВФ, то курс до конца 2020 года не должен уйти выше 30 гривен/доллар. Вполне реальный курс – 28-29 гривен/доллар", - дал прогноз Фурса.

Отметим, на 27 мая 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 26,9029 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 26,8742 гривен за 1 доллар.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе...".

Также Politeka писала, что гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники.