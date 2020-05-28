Согласно сообщению Народного депутата Украины Андрея Геруса на своей странице в Facebook , последние дни на рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции со стороны ГП «Оператор рынка».

Председатель комитета ТЭК Верховной Рады сообщает: «С заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 000 МВт-ч или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник-среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей. Судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка.

Такой масштабный обвал цены на рынке с одной стороны является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы не рыночным способом создать финансовые проблемы конкурентам. А с другой стороны уже в ближайшее время это, вероятно, будет использовано для новых медиа-атак, власть довела область до "глубокого энергетического кризиса", - написал Андрей Герус. Также депутат официально обратился в Службу безопасности Украины и Антимонопольный Комитет Украины.

Напомним, что на ГП «Оператор рынка» уже неоднократно происходили манипуляции для определенной группы участников рынка. Однако тогда цены наоборот - значительно росли, а руководитель ГП «Оператор рынка» Владимир Евдокимов на это не обращал внимания. Такие действия (или бездействие господина Евдокимова) обошлись потребителям очень дорого.

Владимир Евдокимов - бывший член НКРЕКП, который был задержан детективами НАБУ из-за причастности к внедрению формулы Роттердам+, и получил подозрение в нанесении потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков, сейчас находится под следствием и одновременно руководит ГП «Оператор рынка».