Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

Представители нескольких отраслей выступили против предложений ПАО "Укртатнафта ", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргазвыдобування" начать антисубсидиарное расследование относительно импорта дизельного топлива и сжиженного газа, в частности российского происхождения, с целью введения импортной пошлины в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году, передает Укррудпром.

"Реализация заявленных требований приведет к монополизации рынка, разрушению стабильной системы обеспечения нефтепродуктами и неконтролированному росту цен на все виды топлива", – говорится в имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" письме к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко с просьбой отказать в расследовании.

Обращение подписали президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, глава Федерации работодателей транспорт ВладимирГусак.

Авторы письма указывают, что им стало известно об инициативе проведения антисубсидиарного расследования группы "Приват", единственной целью которого, по их мнению, является стремление группы в очередной раз обеспечить монопольное положение на украинском рынке топлива и получить сверхприбыли.

По их подсчетам, общее повышение стоимости ДТ и сжиженного углеводородного газа составит приблизительно 39 млрд грн в год.

По оценке консалтинговой группы "А-95", которая приводится в письме, в случае введения импортной пошлины на уровне 8,46%, цена на ДТ российского происхождения вырастет на 1570 грн за тонну, сжиженного газа – на 1240 грн за тонну.

При этом авторы письма указывают, что объективные основания для проведения антисубсидиарного расследования отсутствуют, поскольку, в частности, доля российского импорта в потреблении ДТ составляла в 2019 году около 36%, сократившись с 42% в 2018 году, в то время как доля продукции украинского происхождения выросла на 12%.

"Тенденция к сокращению поставок топлива российского происхождения на рынок Украины сейчас продолжается. Также фактическая рентабельность производства дизельного топлива на предприятиях АО "Укргазвыдобування" составляет 70-80%, что свидетельствует о существенном запасе украинских производителей для конкуренции с импортной продукцией и дальнейшего наращивания внутреннего потребления ДТ без ограничений импорта", – отмечается в письме.

Напомним, Группа "Приват" Игоря Коломойского инициировала специальное расследование в отношении импорта нефтепродуктов. Если правительство применит пошлины, это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов.

Приват" контролирует более 70% добычи нефти, более 80% ее переработки и 90% перевалочных мощностей для импорта нефтепродуктов в морских портах.

В таких условиях пошлины приведут к увеличению цен на топливо внутри страны и максимизации прибыли группы "Приват" Игоря Коломойского.