Введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа в интересах олигарха Коломойского ударит по аграриям и рядовым потребителям

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.



«Сейчас комиссия по торговле при МЭРТ должна вынести решение по введению дополнительного акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа. Определенные лоббисты, которых связывают с группой «Приват», хотят импорт усложнить, сделать его дороже, чтобы поднять свои цены», - рассказал Сазонов.



По его словам, повышение цен на дизтопливо ударит, прежде всего, по аграриям, которые являются основным его потребителем.



«Это в первую очередь удар по аграриям, а на аграриев у нас сейчас вся надежда собственно по импорту. Это удар по всем рядовым потребителям, по всей логистике», - объяснил Сазонов.



По мнению эксперта, повышать сейчас акцизы нецелесообразно, поскольку в кризис власти следует поддержать украинскую промышленность и аграриев, в частности обеспечив доступные цены на дизтопливо и сжиженный газ.



Напомним, ранее директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин подчеркнул, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.



По информации СМИ, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики 22 мая отложила принятие решения по акцизам и квотам на сжиженный газ и дизельное топливо до следующего заседания.