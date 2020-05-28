64,2 тыс тонн серной кислоты было отгружено за 4 месяца 2020 года. По данным о перевозках по ж/д, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года

В частности, отгрузка ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» составила 14,2 тыс тонн (17,2 тыс тонн за январь-апрель 2019), ПАО «Сумыхимпром» - 19,4 тыс тонн (11,4 тыс тонн за январь-апрель 2019), Электроснабсбыт – 15,9 тыс тонн (18,7 тыс тонн за январь-апрель 2019).

По итогам 2019 года суммарная отгрузка составила 172,4 тыс тонн, включая ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» - 53,4 тыс тонн, ПАО «Сумыхимпром» - 27,9 тыс тонн, Электроснабсбыт – 51,4 тыс тонн.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Как сообщали СМИ, эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.