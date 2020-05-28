Укрзалізниця розробляє довгострокову Стратегію розвитку мультимодальних перевезень.

Про це повідомив в. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький під час робочої зустрічі з представниками вантажовласників України та керівництвом філії «Центр транспортного сервісу Ліски».

«Ринок контейнерних перевезень в Україні демонструє позитивну динаміку зросту в середньому на 13-15% щороку. Відповідно, ріст контейнерних перевезень відбувається і на залізниці. Так, за перші 4 місяці 2020 року залізницею у складі контейнерних поїздів перевезено 90 тис. TEU (ДФЕ або двадцятифутовий еквівалент), що більш ніж у 2 рази перевищує обсяги перевезень за аналогічний період 2019 року. Розвиток залізничних контейнерних перевезень в Україні має бути одним з головних напрямів Укрзалізниці, проте він також не має бути хаотичним. Тому на сьогодні ми пропрацьовуємо Стратегію розвитку мультимодальних перевезень», — розповів в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця».

Роман Веприцький також додав, що Стратегія покликана вирішити ряд питань для подальшого динамічного розвитку контейнерних перевезень.

«Ринок мультимодальних перевезень має великий потенціал. Проте для подальшого його розвитку ми маємо вирішити питання, пов’язані з оновленням рухомого складу, будівництвом мережі інтермодальних терміналів та технічним оснащенням діючих терміналів. Це і є ключові напрями, над якими ми працюємо у Стратегії розвитку», — підкреслив Роман Веприцький.

В. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» нагадав, що до 2030 року перевезення контейнерів залізницею може сягнути 2,8 млн TEU.

«2,8 млн TEU вантажів — це оптимістичний сценарій, який закладений у Стратегії розвитку «Укрзалізниці» на 2019-2023 роки. Вважаю, що це цілком досяжні цифри», — повідомив Роман Веприцький.

Довідково: у 2019 році в України було перевезено понад 348 тис. TEU контейнерних вантажів. Разом з тим складі контейнерних поїздів минулого року біло перевезено понад 163,3 тис. TEU контейнерних вантажів, що на 71% більше, ніж у 2018 році.