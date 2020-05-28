Генпрокуратура та САП мають перевірити інформацію щодо причетності голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса до корупційної схеми з постачання стуму для «Укрзалізниці». Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.

«В чергове звернувся до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та керівника САП Назара Холодницького з повідомленням про кримінальне правопорушення слуги народу Андрія Геруса та його шайки. Народний депутат Олексій Гончаренко вчора опублікував інформацію, яка свідчить про масштабні оборудки з закупівлею енергоресурсів державними або комунальними підприємствами, збитки держави від яких сягають багатьох сотень мільйонів гривень. А збитки держави - це кримінальний "дохід" пана Геруса і його команди. Примітно, що в цих схемах фігурує і "Укрзалізниця", в наглядовій раді якої у нас засідають відбірні, калібровані антикорупціонери!)», - написав Москаль.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.