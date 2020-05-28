Дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є причиною енергетичної кризи та заборгованості на енергоринку в кілька мільярдів. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

«Практично всі проблеми нашого енергоринку, борги перед «Енергоатомом», шалені спекуляції та заробітки «бариг» пов’язані з ім’ям конкретної людини - члена НКРЕКП Дмитра Коваленко. Саме він є автором і організатором прийняття Правил роботи енергоринку, завдяки яким сьогодні заганяється в борги «Енергоатом» та наживаються «бариги». Саме з його ім’ям пов’язана безконтрольна видача компанією «Укренерго» технічних умов на приєднання непотрібних «сонячних станцій», за що тепер будемо платити ми разом з вами», - написав Кучеренко.

Він також зазначив, що призначення Коваленка членом НКРЕКП лобіював голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, а близькі до нього компанії завдяки запровадженим регулятором новим Правилам роботи енергоринку заробили на «торгівлі повітрям».

«Тримається він на посаді завдяки одному депутату Г., який більше всіх сьогодні волає про енергетичну кризу, який її по суті і створив і який заробив на ній величезні суми протягом останніх 5 місяців», - написав Кучеренко.

Депутат також нагадав, що неодноразово звертався до правоохоронців щодо зловживань на ринку електроенергії, проте вони на звернення не реагують.

«Мене дивує позиція СБУ, яка давно знає всі ці схеми, але продовжує ганятися за дрібним бізнесом та підприємцями. Всі звернення написано, всі документи додано. Лишається маленьке питання - чи здатні правоохоронці на це відповідно відреагувати», - написав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що НКРЕКП штучно занижує ціну на електроенергію в інтересах великих промислових споживачів, що призводить до мільярдних збитків учасників енергоринку.

В свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.