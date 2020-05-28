В этом году ситуация с безработицей в Украине значительно ухудшится

О том, когда ждать пика кризиса на рынке труда, рассказал глава Нацбанка Яков Смолий. Он отметил, что в этом году на данный показатель критически повлияла пандемия смертоносного китайского вируса, из-за которого проблемы с работой появились не только у украинцев, но и у жителей других стран.

Смолий отметил, что мы достигнем пика безработицы во ІІ квартале этого года. По оценкам экспертов, в этот период показатель безработицы в Украине достигнет 11,5%, в то время как за аналогичный период 2019 года он составлял 8,2%.

Глава НБУ уточнил, что во второй половине года ситуация слегка стабилизируется, но показатели безработицы за 2020 год все равно будут выше, чем за 2019.

Кроме того, Смолий обратил внимание на проблему соотношения работающего населения и пенсионеров в нашей стране.

«Украина занимает 12-е место в мире по темпам сокращения населения... В среднем на 10 работающих в Украине приходится 11 пенсионеров. Как следствие, Пенсионный фонд требует постоянных доплат из госбюджета. Это отвлекает государственные средства от инвестиционных затрат, расходов на образование и обуславливает низкие темпы роста потенциального ВВП», - заявил глава Нацбанка.

Он уточнил, что все это создает большую нагрузку на работающих граждан и увеличивает уровень неофициальной занятости. По подсчетам экспертов, к 2024 году нагрузка на трудоспособное население вырастет на 6% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, критическая ситуация с пособиями по безработице, денег не хватает.

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