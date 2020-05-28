В этом году ситуация с безработицей в Украине значительно ухудшится
О том, когда ждать пика кризиса на рынке труда, рассказал глава Нацбанка Яков Смолий. Он отметил, что в этом году на данный показатель критически повлияла пандемия смертоносного китайского вируса, из-за которого проблемы с работой появились не только у украинцев, но и у жителей других стран.
Смолий отметил, что мы достигнем пика безработицы во ІІ квартале этого года. По оценкам экспертов, в этот период показатель безработицы в Украине достигнет 11,5%, в то время как за аналогичный период 2019 года он составлял 8,2%.
Глава НБУ уточнил, что во второй половине года ситуация слегка стабилизируется, но показатели безработицы за 2020 год все равно будут выше, чем за 2019.
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Кроме того, Смолий обратил внимание на проблему соотношения работающего населения и пенсионеров в нашей стране.
«Украина занимает 12-е место в мире по темпам сокращения населения... В среднем на 10 работающих в Украине приходится 11 пенсионеров. Как следствие, Пенсионный фонд требует постоянных доплат из госбюджета. Это отвлекает государственные средства от инвестиционных затрат, расходов на образование и обуславливает низкие темпы роста потенциального ВВП», - заявил глава Нацбанка.
Он уточнил, что все это создает большую нагрузку на работающих граждан и увеличивает уровень неофициальной занятости. По подсчетам экспертов, к 2024 году нагрузка на трудоспособное население вырастет на 6% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, критическая ситуация с пособиями по безработице, денег не хватает.
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