Національне антикорупційне бюро має провести розслідування корупції щодо постачання струму «Укрзалізниці», до якої причетний голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус. Про це написав народний депутат України Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.



«За інформацією, яка оприлюднена сьогодні, близькі до нього (Андрія Геруса, - ред.) посередники займаються грабунком одразу двох державних компаній -"Київтеплоенерго" та Укрзалізниці. Фірми-прокладки між цими двома держпідприємствами набули близько 321 млн грн (!) тільки за три місяці перепродажу електроенергії від однієї контори до іншої», - написав Наливайченко.



Депутат повідомив, що направив депутатські запити та вимагає від силовиків провести ґрунтовне розслідування оприлюднених фактів корупції.



«Герус, засновники прокладок, керівництво Укрзалізниці та міністр інфраструктури Криклій мають постати перед Судом!» - написав Наливайченко.



Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.