Возобновление импорта электроэнергии из России было правильным решением, он позволял балансировать энергосистему. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



«Когда господин Герус, а я считаю, что это правильное было решение, открывал импорт электроэнергии из других стран, я не говорю из России, там из Беларуси был импорт, - он же был нужен для чего? Для того чтобы перетоками балансировать перепады мощности в сети, закрывая дефицит и покрывая его», - сказал Дубинский.



Он также заверил, что Украина потребляет российский газ, хотя и не импортирует его напрямую из РФ, а покупает у Словакии.



«Газ мы какой потребляем в Украине? Из Российской Федерации? Конечно, из Российской Федерации. Только продают нам его по словацким документам, выводя деньги сразу на словацкий оффшор. Хотя мы понимаем, что это российский газ, нет в Словакии газа никакого… Газ можно из России покупать, со страны-агрессора, электроэнергию и уголь – нельзя. Дизель можно покупать прямо по прямой трубе от Роснефти? Можно, потому что никому не мешает», - сказал Дубинский.



Напомним, благодаря «поправке Геруса» с 1 октября 2019 года был возобновлен импорт электроэнергии из России. Первым и крупнейшим импортёром стала компания близкая олигарху Игорю Коломойскому «Юнайтед Энерджи».

Импорт привел к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности стали ограничиваться мощности украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки, а энергоотрасль оказалась в глубоком кризисе.