Реформа внедрения стимулирующего тарифообразования саботируется членом НКРЕКП Дмитрием Коваленко в интересах игроков внутреннего рынка

Коваленко предлагает заниженную процентную прибыли от инвестиций в активы облэнерго, чтобы снизить их стоимость и инвестиционную привлекательность для иностранцев. Такая информация появилась в расследовании издания Znaj.

Журналисты утверждают, что рассмотрение методологии перехода на стимулирующее регулирование в карантин было вызвано желанием без обсуждений принять изменения, ограничивающие инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов.

Речь идет об изменениях в методологии RAB-тарифа, касающиеся разделения базы активов операторов системы распределения на старую и новую и начисления ставки доходности на них на уровне 1% и 15%. А также возврат инвестиции через 2 года.

«Эксперты рынка уже высказали свое мнение - на таких условиях внешние инвесторы не будут мотивированы вкладывать в электросети и тем более приватизировать государственные активы», - говорится в расследовании.

Как утверждается в тексте, такой подход обесценит собственные активы государственных облэнерго, подлежащих приватизации «Введение RAB-тарифа по европейской модели существенно увеличило бы стоимость принадлежащих государству пакетов акций в ОСРах. Причем при переходе на RAB-тариф по сравнению с формулой «издержки +», стоимость государственного пакета акций при приватизации увеличивается в среднем в 2-3 раза. Чем больше будет ставка на старую базу активов, тем больше будет стоимость ОСРив при приватизации ».

Мотиватором к таким внедрений является председатель Комитета энергетики Верховной Рады Андрей Герус через члена НКРЕКП Дмитрия Коваленко. Журналисты утверждают, что чиновники и раньше работали вместе над разбалансировки рынка энергетики, принимая решение НКРЕКП об изменениях в Правила рынка, касающиеся цен на балансирующих рынках. В результате этих изменений компании-трейдеры получили сверхприбыли, а производители электроэнергии понесли убытки.

Журналисты выдвигают предположение, что принятие изменений в методологии стимулирующего тарифа также происходит интересах патронов Геруса и Коваленко, повлекших обвал рынка трейдинга. За счет снижения цены на старую базу, потенциальные покупатели государственных облэнерго смогут сэкономить на приватизации, а затем снова через Геруса и Коваленко изменить тарифную политику в своих интересах.

Напомним, ранее Государственная Регуляторная служба отмечала, что принятие методологии RAB-тарифа состоялось с нарушениями.