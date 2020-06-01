Держкомпанія «Центренерго», якою управляє близький до олігарха Ігоря Коломойського менеджмент, отримала за 2019 рік понад 2 млрд грн. збитків, хоча 2018 рік підприємство завершило з прибутком на рівні 499 млн грн

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко в коментарі для Reuters, передає Expro.



«Попередній менеджмент відмовився публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, протягом якого, він (Сенниченко – ред.) оцінює, компанія понесла збитки більше ніж 2 млрд грн ($74 млн)», - зазначається в публікації Reuters.



Також Сенниченко зазначив, що компанія пройде аудит, який дозволить визначити її фінансові втрати та борги. Після цього буде можливо встановити стартову ціну державного пакету акцій «Центренерго».



«Ми створили комісію, зараз ми будемо обирати інвестиційного радника», - сказав Сенниченко, додавши, що приватизація «Центренерго» може відбутися у другому кварталі 2021р.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).



Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання «Цензор.нет», вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».



12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.