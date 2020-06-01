Олигарх Игорь Коломойский «спрятал» весь административный персонал офиса государственной компании «Центрэнерго» после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием.



Об этом сообщают журналисты программы Наші Гроші, передает ZN.UA.



Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство Центрэнерго переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компания вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.



Фонд государственного имущества, владеющего основной долей Центрэнерго, вместе с експремьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного к Коломойскому руководства энергокомпании. Однако пока этот процесс шел в судах, Центрэнерго успело уехать и забаррикадироваться.



А трактор, как отмечают журналисты, это не только способ маскировать дорогу, а символ того, как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства.



Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.



По информации издания «Цензор.нет», государственное «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».



Кроме того, в августе 2019 «Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на «Центрэнерго» уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.



По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия «Ценрэнерго», которая начала покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт.



20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию «Центрэнерго» даже несмотря на убытки, которые возникли в результате управления компанией людьми Коломойского.



Как сообщил телеграмм канал «Все ходы записаны», после длительных переговоров Зеленского с Коломойским было принято решение о смене руководства компании. В конце мая Фонд госимущества назначил и.о. главы «Центрэнерго» Александра Корчинского вместо близкому к группе «Приват» Владимира Потапенко. Однако при этом коммерческим директором компании по-прежнему остается Александр Уваров, который связан с группой «Приват».

