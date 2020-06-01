Запланированное на 15 июня возобновление регулярного авиасообщения только увеличит расходы Международного аэропорта «Киев». Без вмешательства государства он не переживет кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Об этом говорится в материале Gazeta.ua.

«В аэропорту ждут возобновления регулярного сообщения, но надежд на доходы не питают. Доход не покроет затрат на обслуживание самолетов, зарплаты и закупку масок, перчаток и антисептиков для персонала и пассажиров», — пишет издание.

Как рассказал гендиректор ООО «Мастер-Авиа» Олег Левченко, какой бы ни была загрузка и пассажиропоток, аэропорт обязан обслуживать 100% инфраструктуры, гарантировать безопасность полетов, выплачивать зарплату персоналу и нести другие расходы. «Не сможем же мы использовать часть взлетно-посадочной полосы, она должна работать вся. А впереди зима, уборка снега... Это опять расходы — реагенты, машины, топливо», — цитирует Gazeta.ua.

Ранее в аэропорту заявили, что без регуляторной и денежной поддержки со стороны государства кризис не переживут. За 3 месяца карантина МА «Киев» потерял 92% доходов. Ежемесячный пассажиропоток упал со 100 тысяч до нуля. С марта 2000 сотрудников — в неоплачиваемом отпуске.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны за помощью. Просил выделить дотацию 22 млн грн на выплату зарплат и содержание инфраструктуры, $15 субсидии на одного пассажира, перераспределить рейсы между «Киевом» и Борисполем в соотношении 30% на 70% до возобновления регулярного сообщения, помочь с рефинансированием кредита на $28 млн. Кроме того, уже несколько лет аэропорт призывает ввести минимальные ставки на авиационное обслуживание — чтобы все аэропорты находить в равных условиях и не прибегали к демпинговым махинациям в борьбе за авиакомпании. «Киев» просит не столько денег, сколько конкурентных условий для всех участников рынка. А это затрат не требует и, более того, входит в прямые обязанности государства. Но оно почему-то молчит», — цитирует издание блогера Кирилла Сазонова.

«По разным оценкам, гражданская авиация в мире вернется на докризисные обороты к 2024-2026 гг. Если государство не вмешается, этих времен аэропорт «Киев» не увидит. Это станет серьезным ударом для экономики. Аэропорт — второй налогоплательщик Киева и крупнейший работодатель», — пишет Gazeta.ua.