В Госрезерве выявили недостачу зерна на 800 млн грн

Как передает Politeka.net , об этом сообщил советник министра МВД Михаил Апостол на своей страничке Facebook.

Но странность в том, что причиной такой невероятной недостачи оказались мыши.



"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве «съели мыши». Сумма убытков более 800 млн.грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита.

Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов", - сообщил он.

Пользователей сети такая новость привела в замешательство, но нашлись и те, которые смогли объяснить, как все-таки грызунам удалось уничтожить такое невероятное количество зерна.

Предприниматель Роман Грабежов в соцсетях даже выщитал количество мышей, которое понадобилось бы для такого злодеяния.

Учитывая тот факт, что мышь съедает за месяц всего 180 зерна, он пришел к выводу, что для уничтожения 2700 вагонов понадобилось бы почти миллиард мышей

Не обошлось без горького юмора и среди других украинцев.

"Стесняюсь спросить, а солярку и бензин они не выпили там же случайно?", "Эти мыши уже государственность доедают, а Вы про зерно... '(", "Те мыши съели маски зимой, сейчас к зерну дошли ...", "У мышей конец эпохи бедности" - писали в сети.

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На сегодняшний день озеро Ялпуг является главным источником воды для города Болград и села Оксамитное Болградского района, однако из-за продолжительной засухи водоем ощутимо обмелел.

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