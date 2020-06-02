Цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в мае обвалилась из-за трейдерских спекуляций, которые осуществляли продажу электроэнергии для получения прибыли, но в убыток государственным компаниям «Центрэнерго» и «Энергоатом».

Об этом говорится в колонке генерального директора D.Trading Виталия Бутенко.

«В мае начало происходить что-то странное. На РСВ (рынок на сутки вперед – ред.) стали появляться заявки на продажу электроэнергии по очень низким ценам, значительно ниже себестоимости «Энергоатома». Цены таких заявок были в диапазоне от 10 грн/МВтч до 550 грн МВтч, то есть более чем в 50 раз!!! ниже себестоимости производства Энергоатома. На языке рынка это называется "демпинг"», - сообщил Бутенко.

По его словам, большое предложение электроэнергии по демпинговой цене привело к резкому провалу цен в конце мая.

«Анализ данных Оператора рынка указывает на реализацию спекулятивной схемы по перепродаже э/э государственных предприятий ПАО «Цэнтрэнерго» и ГП НАЭК «Энергоатом» на РСВ с получением сверхприбылей трейдерами участниками схемы», - говорит Бутенко.

Суть манипуляций, как рассказал гендиректор компании, состоит в том, что трейдеры закупают электроэнергию со скидкой у государственных энергогенерирующих компаний, и при этом перепродают ее на рынке на сутки вперед по более высокой цене для получения прибыли. В свою очередь, госкомпании такой возможности лишены, поскольку продали большинство электроэнергии трейдерам.

«Средняя маржа трейдеров на перепродаже э/э госкомпаний Центрэнерго и АЭС составила около 161 грн/Мвтч. В пересчете на проданный объем, это равно чистой прибыли на схеме перепродажи более 60 млн грн. Отличный заработок за 20 дней "непыльной работы", - отметил топ-менеджер.

В то же время Бутенко назвал беспочвенными обвинения компании в действиях, которые якобы привели к обвалу цен на РСВ. Он подчеркнул, что Д.Трейдинг закупает часть электроэнергии напрямую у теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, а часть электроэнергии на РСВ. Но после начала манипуляций на рынке, компания полностью перешла на закупки электроэнергии у ТЭС ДТЭК, в результате чего ее действия были раскритикованы главой комитета ТЭК парламента Андреем Герусом, а также Нацкомиссией по энергетике и коммунальных услуг.

«Это все равно что обвинить в плохой погоде прохожего, за то, что он воспользовался зонтиком, когда пошел дождь», - резюмировал Бутенко.

Напомним, с момента запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019 цена электричества на РСВ опускалась ниже отметки 1000 грн/Мвтч почти 30 раз. Максимальное падение цены достигало отметки 616 грн/Мвтч. Такое падение цены было зафиксировано недавно, 11 апреля 2020 г. Тогда проблемы в этом никто, кроме генерирующих компаний, не увидел.

В последнюю декаду мая произошел очередной обвал цен на э/э на РСВ, причиной которого был назван выход компании ДТЭК с торгов на данном сегменте рынка.