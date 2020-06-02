Инвесторы в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине надеются договориться с правительством о "зеленом" тарифе, но готовятся и к обращению в арбитраж в случае провала переговоров. Об этом сообщили представители юридических компаний, пишет Обозреватель.

В частности, юрист киевского офиса компании Dentons Максим Сысоев отметил, что инвесторы в проекты по возобновляемой энергетике уже обращаются за консультациями в юридические фирм из-за возможных судебных исков в случае, если не удастся договориться с правительством Украины относительно решения проблемы "зеленого" тарифа. И подчеркнул, что в таком случае государство понесет значительные финансовые и имиджевые потери.

"Финансовые (потери. – Ред.) довольно большие могут быть, поскольку там будут требовать уплаты достаточно больших сумм. Репутационные, я думаю, тоже довольно велики. Украина не последняя, она и так немного творит для иностранных инвесторов. А если одна из самых успешных будет фактически таким образом осквернена, то не думаю, что это поможет инвестиционному климату", – сказал Сысоев.

Представитель юридической фирмы "Астерс" Ярослав Петров также отметил, что компания уже ведет переговоры с рядом инвесторов о помощи в защите их интересов в случае неподписания Меморандума с правительством.

"Они (инвесторы. – Ред.) надеются, что будет изобретено решение, и ждут переговоров, которые сейчас идут с правительством по финализации меморандума. Но все равно готовятся, если негативный сценарий", – сказал Петров.

По его мнению, судебные иски инвесторов нанесут серьезный удар по имиджу страны, ведь большинство проектов ВИЭ финансируется международными банками.

"О финансовых потерях – это могут быть требования компенсации ущерба, неполученной прибыли. Сумма зависит от количества таких споров", – пояснил Петров.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение к главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решению дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.