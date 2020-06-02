Теплоелектростанції ПАТ «Центренерго», які почали купувати газ у компанії олігарха Ігоря Коломойського, за 4 тижні (04.05 - 02.06) знизили споживання вугілля в середньому у 2,5 рази - до 7,3 тис. тонн на добу

Про це повідомляє агентство ExPro, з посиланням на данні Міністерства енергетики.

На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у «Центренерго» становила 13,8 тис тонн та 16,1 тис. тонн/добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,4 тис. тонн та 7,3 тис. тонн/добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 - 2,5 рази.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

За інформацією видання «Цензор.нет», державне «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

Крім того, в серпні 2019 «Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на «Центренерго» вугілля по 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію «Центренерго» навіть не дивлячись на збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський «сховав» весь адміністративний персонал офісу державної компанії «Центренерго» після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру вона обтягнута колючим дротом та обставлена протитанковими барикадами.