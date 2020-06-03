Україна не має права більше затягувати переговори з іноземними інвесторами щодо змін умов державної підтримки галузі зеленої енергетики

Про це повідомляє експертна організація Energy Club на власному сайті.

«Energy Club підтримує та цінує зусилля Уряду та Мінекоенерго щодо розв’язання енергетичної кризи та, зокрема, кризи розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Ми усвідомлюємо, що негативні тенденції у розвитку ВДЕ накопичувалися протягом тривалого часу і зволікати з розв’язанням проблемних питань вже не можна», - зазначають експерти.

Повідомляється, що від подальших рішень на державному рівні залежить не тільки стан поточних проєктів, але і перспективи подальшого розвитку, як відновлюваної енергетики, так і всієї енергетичної системи України.

«Ба більше, від рішення Уряду, наразі, залежить і інвестиційна привабливість як енергетичного сектору, так і всієї економіки України», - додають експерти.

Вони зазначають, що роботу над меморандумом має розв'язати не тільки накопичені проблеми ВДЕ, але і подальший розвиток сектору.

«Саме тому, ми закликаємо сторони до максимальної виваженості та стратегічного бачення. Ми очікуємо на мудре рішення, що максимально якісно збалансує публічні та приватні інтереси у подальшому розвитку енергетики та економіки нашої держави», підкреслили в Energy Club.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин з Україною. Юрист київського офісу компанії Dentons Максим Сисоєв зазначив, що інвестори в проекти з відновлювальної енергетики звертаються за консультаціями до юридичних фірм щодо можливих судових позовів в разі. Представник юридичної фірми «Астерс» Ярослав Петров також зазначив, що компанія вже проводить переговори з низкою інвесторів щодо допомоги у захисті їх інтересів на випадок непідписання Меморандуму з урядом.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.