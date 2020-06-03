Підписаний президентом закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект 1210) вдарить по українським металургам та призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до президента Володимира Зеленського.



В зверненні зазначається, що запровадження в умовах кризи змін до Податкового кодексу, який передбачає посилення податкового навантаження, може знищити вітчизняну металургію та спричинить серйозні проблеми в суміжних галузях.



«Жодна країна в світі не додумалась підвищувати податковий тиск на бізнес. В Україні ж влада приймає рішення про підписання та набуття чинності Закону України від 16.01.2020 р. №466 (на базі сумнозвісного законопроекту №1210), який, у тому числі, підвищує ренту на видобуток залізної руди в Україні в 1,5 рази. Підвищення ренти призведе до збільшення вартості залізорудної сировини на внутрішньому ринку та остаточної втрати конкурентоспроможності українськими металургами», - йдеться в зверненні.



В ФРУ зазначають, що по металургам вдарить також передбачене в законі введення акцизу на всі базові та індустріальні масла, що призведе до подорожчання продукції на 47%. Окрім того, введення акцизу ускладнить ввезення та реалізацію індустріальних масел в Україні, що матиме негативні наслідки для всієї української промисловості, сільського господарства, автомобільної, залізничної та інших галузей економіки.



ФРУ закликала президента виправити норми закону, що погіршують умови ведення бізнесу в Україні, наголошуючи, що в іншому разі наслідки для економіки будуть катастрофічними. Зокрема, значно знизяться надходження до бюджетів всіх рівнів за рахунок падіння обсягу виробництва або повної зупинки підприємств, зросте безробіття серед працівників меткомбінатів та підприємств суміжних галузей, знизиться обсяг експорту та валютної виручки.



Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.



Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект №1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.