«Укрзалізниця» не повинна встановлювати тарифи на перевезення на власний розсуд, необхідно створити державний орган, який займатиметься цим питанням.

Про це заявив народний депутат України Костянтин Бондарєв на ТРК Україна.



«Питання тарифів, на мій погляд, треба відокремити від цієї компанії (Укрзалізниці). Зробити інший державний орган, який займатиметься тарифами. На кшталт НКРЕКП в електроенергетиці. Ідея полягає в тому, щоб створити відповідну комісію, яка буде балансувати між інтересами бізнесу, держави, пасажирів, а також компанії. Не може «Укрзалізниця» сама собі малювати тарифи», - зауважив Бондарєв.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.



Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам