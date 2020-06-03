Дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса та Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, вбивають «Енергоатом» штучно заниженими цінами на струм та адміністративним втручанням в роботу ринку. Про це написав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук в колонці для «Української правди».

«Енергоатом» – багаторічний донор бюджету України в першому кварталі, коли він виробляв до 80% електроенергії в окремі часи, отримав 1,6 млрд збитків. Постає питання: можливо, проблема не в кількості кіловат атому, а в ціні, яку він має отримувати за них, а в боргах, які сформовані перед "Енергоатомом" неринковими механізмами?», - написав Сахарук.

Він зазначив, що представники компанії ДТЕК постійно звертали увагу на те, що ціна на електроенергію на ринку не відповідає економічно обґрунтованому рівню. Та наголосив: штучне заниження цін відбувалось завдяки діям голови профільного парламентського комітету ВР Андрія Геруса та ухваленим НКРЕКП рішенням, що призвело до можливостей спекуляцій на енергоринку.

«Дії Андрія Геруса та НКРЕКП увесь цей час спрямовувались саме на обвалення цієї ціни, створення можливостей для маніпуляцій. Кожне падіння ціни зафіксоване в якості особистої перемоги на сторінці Геруса. Власне, за участі НКРЕКП сьогодні низка трейдерів встановлюють ціну на ринку нижче 55 коп. за кВт*год на обсяг електроенергії, не забезпечений реальними контрактами на поставку. Простіше кажучи, вони обвалюють ринок, не маючи споживачів, до 60-80 коп. Кількість таких заявок зросла на 1500% за останні дні. Але регулятор цього не помітив, бо сам створив для цього умови», - написав Сахарук.

За словами гендиректора "ДТЕК Енерго", відповідно до нового енергобалансу середня частка "Енергоатому" за місяць буде не меншою, ніж минулого року – у діапазоні 48%. Що ж до порятунку "Енергоатому", як і всієї галузі, то це можливо лише за умов ринкових змін, усунення адміністративних надбудов, приведення ціни до економічно обґрунтованого рівня, виведення атомної електроенергії на вільний ринок.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%. Виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про підтримку нового енергетичного балансу, зазначивши, що вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків.

Раніше екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявив, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.