Увеличение ренты на добычу железной руды станет дополнительной нагрузкой для металлургов, ее необходимо отложить до улучшения ситуации в экономике и в отрасли. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«С одной стороны, говорим о том, что нужно поддерживать бизнес, а тем временем дополнительные нагрузки на него перекладываем. Я считаю, что тут точно можно было переносить (повышение ренты, - ред.) либо продлевать введение до того момента, как из рецессии сможет выйти в целом экономика и металлургия тоже. Потому что очень существенное снижение объемов реализации у всех металлургов. Насколько я помню, там процентов на 20 падение рынка», - сказал Магомедов.

Ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом только 21 мая.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что закон в настоящее время обсуждается с целью его корректировки.