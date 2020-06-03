На складах Госрезерва Украины обнаружили масштабные схемы хищения топлива

Как передает Politeka.net, об этом сообщил советник министра МВД Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

По его словам, по подтвержденным ранее хищением зерна полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

"Прежде всего о присвоении государственного имущества. То есть определенный товар по документам на складах есть, но при проверке выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000, на третьем - 112000 тонн. Вот уже 150 000 тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворовано и продано", - сообщил он.

Кроме того, стало известно еще об одном случае хищения с Госрезерва Украины.

«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа было приварены трубу, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальные цистерны стояла пустой. Такие изобретения. И много других, которым правоохранители дадут оценку», – сообщил он под обращением.

Про ситуацію в Держрезерві України. Відносно інформації ,яка надана в інтерв’ю колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про виявлену аудиторською службою кричущих недостач і в тому числі зерна,на суму понад 800 млн.грн. Поліція розпочала провадження за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України . У разі підтвердження фактів,на винних чекає суворе покарання . Назву декілька . Насамперед про привласнення державного майна. Тобто певний товар за документами на складах є, але під час перевірки з'ясовується, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч, на третьому — 112 тисяч тонн. От уже 150 тисяч тонн зерна, які буцімто у нас є, але насправді вже давно розкрадені та продані. Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою. Отакі винаходи. І багато інших, на які правоохоронці дадуть оцінку. Це тільки початок оприлюднення інформації Gepostet von Михайло Апостол am Dienstag, 2. Juni 2020

Напомним, ранее пользователей сети новость о недостаче зерна на 800 млн грн в Госрезерве привела в замешательство.

Не обошлось и без горького юмора:

"Стесняюсь спросить, а солярку и бензин они не выпили там же случайно?", "Эти мыши уже государственность доедают, а Вы про зерно... '(", "Те мыши съели маски зимой, сейчас к зерну дошли ...", "У мышей конец эпохи бедности" - писали в сети.

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