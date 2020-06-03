На складах Госрезерва Украины обнаружили масштабные схемы хищения топлива
Как передает Politeka.net, об этом сообщил советник министра МВД Михаил Апостол на своей странице в Facebook.
По его словам, по подтвержденным ранее хищением зерна полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
"Прежде всего о присвоении государственного имущества. То есть определенный товар по документам на складах есть, но при проверке выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000, на третьем - 112000 тонн. Вот уже 150 000 тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворовано и продано", - сообщил он.
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Кроме того, стало известно еще об одном случае хищения с Госрезерва Украины.
«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа было приварены трубу, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальные цистерны стояла пустой. Такие изобретения. И много других, которым правоохранители дадут оценку», – сообщил он под обращением.
Напомним, ранее пользователей сети новость о недостаче зерна на 800 млн грн в Госрезерве привела в замешательство.
Не обошлось и без горького юмора:
"Стесняюсь спросить, а солярку и бензин они не выпили там же случайно?", "Эти мыши уже государственность доедают, а Вы про зерно... '(", "Те мыши съели маски зимой, сейчас к зерну дошли ...", "У мышей конец эпохи бедности" - писали в сети.
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