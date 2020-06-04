«Батьківщина» ініціює створення в парламенті слідчої комісії з розслідування причин системної кризи у вітчизняній енергетиці, у тому числі – з доведення до банкрутства урановидобувних шахт, які є основою енергетичної незалежності України у атомній галузі. Про це на брифінгу представників фракції «Батьківщина» у Верховній Раді заявив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

«Наполягаємо на тому, що кожна криза має конкретні прізвища посадових осіб, причетних до неї. Ми не дамо корупціонерам та зрадникам України довести до банкрутства НАЕК «Енергоатом». І будемо ретельно розбиратися у ситуації, коли, через неплатежі «Енергоатому», до банкрутства також доводять єдине стратегічне держпідприємство, що забезпечує АЕС вітчизняним ураном – Східний ГЗК у Жовтих Водах, що на Кіровоградщині», - наголосив Ніколаєнко.

Представник «Батьківщини» запевнив, що нова слідча комісія буде працювати ефективно. «А ті, хто зазіхнув на державну енергетичну систему, понесуть сувору відповідальність», - резюмував Андрій Ніколаєнко.