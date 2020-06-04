Держпідприємство «Східний ГЗК» втратило понад 100 млн грн внаслідок реалізації сірчаної кислоти через посередника. Про це йдеться в зверненні народного депутата України Муси Магомедова до голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, в.о. прокурора міста Києва Романа Говді.

В своєму зверненні депутат зазначив, що один із найбільших виробників сірчаної кислоти в Україні - держпідприємство «Східний ГЗК», отримує збитки попри те, що його продукція зросла в ціні. Зокрема, фінансовий результат підприємства у 2019 році погіршився на суму майже в 729 млн. грн. На думку депутата, це пов’язано з організацією злочинної схеми з реалізації продукції підприємства, на якій заробляє посередник.

«Отримання значних фінансових збитків ДП «Східний ГЗК» за підсумками 2019 року пояснюється в тому числі і тим, що Державне підприємство здійснює реалізацію сірчаної кислоти власного виробництва через посередників, а саме через «ексклюзивного посередника» приватне підприємство ТОВ «Фірма Торгсервіс» (код ЄДРПОУ 31234756), відмовляючись при цьому від укладання прямих договірних відносин безпосередньо з кінцевими споживачами сірчаної кислоти», - йдеться в зверненні.

Депутат наголошує, ціна на сірчану кислоту суттєво зросла, а її собівартість знизилась, проте ДП «Східний ГЗК», а з ним і держава, несе збитки в особливо великих розмірах. В той же час, «ексклюзивний посередник» - приватне підприємство ТОВ «Фірма Торгсервіс», яке не є виробником сірчаної кислоти - отримує необґрунтовані прибутки.

Він також повідомив, що за розрахунками ОП «Укрметалургпром», у разі реалізації сірчаної кислоти напряму підприємствам України - кінцевим споживачам сірчаної кислоти, ДП «Східний ГЗК» (тобто держава) повинно було отримати прибуток в сумі 137 мільйонів гривень. Та закликав НАБУ перевірити інформацію щодо зловживань на держпідприємстві та нанесення збитків державі.

«Внаслідок прийняття посадовими особами Державного підприємства «Східний ГЗК» необґрунтованого рішення про продаж сірчаної кислоти через «ексклюзивного посередника» ТОВ «Фірма Торгсервіс» (код ЄДРПОУ 31234756), Державне підприємство недоотримало потенційно бюджетних коштів на суму 137 мільйонів гривень», - наголошується в зверненні.