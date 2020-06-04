В транспортному комітеті ВР свідомо затягується ухвалення важливого для галузі законопроєкту щодо створення Національноі комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, в інтересах нинішніх «контролерів» «Укрзалізниці». Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Знай.юа.

«Цей законопроєкт надважливий, бо ми досі не маємо справедливого і прозорого тарифоутворення на залізничних перевезеннях, що особливо актуально через запланований вихід приватної тяги на українську залізничну інфраструктуру. І власне, щоби була якісна конкуренція між державною і приватними компаніями, щоб був збалансований підхід, саме така незалежна рада мала би працювати ефективно. Треба також не забувати, що після навіть проголосування закону це ще пройде мінімум пів року, рік часу, поки розпочнеться реальна робота. Бо треба створити відповідні органи, запровадити, затвердити їх положення і багато чого іншого технічного», - розповів Омелян.

На думку ексміністра, такі дії керівництва профільного парламентського комітету спрямовані на захист інтересів тих, хто нині заробляє на корупційних схемах в «Укрзалізниці» та намагається їх зберегти.

«В інтересах нині контролюючих «Укрзалізницю» політичних і злочинних угруповань зберігати перехідний етап. Ми бачимо, що досі відсутні кадрові призначення належної якості в компанії, досі відсутня стратегія, досі масштабна корупція, повна неефективність, від чого страждає і компанія, і приватний бізнес, який користується послугами «Укрзалізниці». Тому всі ці затягування свідчать лише про одне – що жодного бажання навести порядок в залізничній галузі немає. Навпаки, є бажання зберегти все як є, щоби незаконно збагачувалися на мільярди недобросовісні чиновники і політикум», - вважає Омелян.