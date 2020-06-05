Підвищення ренти на видобуток руди та акцизів на тютюнові вироби збільшить податкове навантаження на бізнес, що в умовах економічної кризи призведе до спаду виробництва

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів.

В Федерації зазначають, що в умовах нинішньої економічної кризи та негативних тенденцій в промисловому виробництві, збільшення податкового навантаження на гірничо-металургійний комплекс та тютюнову галузь, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210) є несвоєчасним і призведе до зниження обсягів виробництва, скорочення робочих місць, а для тютюнової індустрії – ще й до зростання тіньового сегменту.

В Федерації пропонують поступово підвищувати ставки акцизного збору на тютюнові вироби та відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток залізної руди.

«Пропонуємо розглянути варіант поступового підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) з 2021 року до 2025 року на 35% із щорічним підвищенням на 10% з 2026 року до 2030 року включно. Одночасно пропонуємо переглянути графік підвищення ставок акцизного податку на сигарети, встановленого Податковим кодексом України, шляхом збільшення його кінцевого терміну до 2030 року із щорічним підвищенням ставок на 10%», - пропонують в ФРУ.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.