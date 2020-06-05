По результатам первого квартала 2020 года ДТЭК Энерго получила чистый убыток в 7,5 млрд грн. Причиной рекордных убытков стала дестабилизация работы угольных предприятий и тепловых электростанций ДТЭК Энерго из-за кризисной ситуация на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечается, что основные причины системного кризиса в энергетике – это отход от принципов энергореформы и искажение рыночной конкуренции регуляторными решениями, что привело к искусственному ограничению производства электроэнергии тепловой генерацией. В первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы сократилось до 16, что недопустимо для нормальной эксплуатации оборудования ТЭС. В первом квартале 2019 года днем работали 27 энергоблоков ДТЭК Энерго, ночью – 25 энергоблоков.

Сообщается, что это привело к тому, что в первом квартале 2020 года ДТЭК Энерго снизил производство электроэнергии на 37,8% до 5,1 млрд кВт•ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн тонн угля, что на 80% превышает показатель 2019 года.

Кроме того, отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

Напомним, что ДТЭК Энерго в 2019 году инвестировал в развитие производства 5,2 млрд грн. В 2019 году компания продолжила реализацию стратегии по наращиванию доли отечественного угля марки «Г» в топливном балансе электростанций. С антрацита на газовый уголь были переведены энергоблоки №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и №10 Приднепровская ТЭС.

В 2019 году ДТЭК Энерго перечислил в центральные и местные бюджеты 14,6 млрд грн налогов и сборов.

Напомним ранее, Минэкоэнерго заявляла о тяжелейшем за 20 лет кризисе отрасли и наличие дефицита в 50 млрд грн.